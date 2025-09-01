«ПСЖ» продал Асенсио «Фенербахче» за 15 млн евро

Марко Асенсио стал игроком «Фенербахче».

Турецкий клуб объявил о трансфере полузащитника «ПСЖ ». Стороны заключили контракт на 3 года с опцией продления еще на один сезон.

По информации RMC Sport, сумма сделки составила 15 миллионов евро.

Вторую половину прошлого сезона Асенсио провел в «Астон Вилле». В 13 матчах АПЛ испанец забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Статистику бывшего игрока «Реала» можно найти здесь .

Фото: https://fenerbahce.org/