«ПСЖ» продал Асенсио «Фенербахче» за 15 млн евро
Марко Асенсио стал игроком «Фенербахче».
Турецкий клуб объявил о трансфере полузащитника «ПСЖ». Стороны заключили контракт на 3 года с опцией продления еще на один сезон.
По информации RMC Sport, сумма сделки составила 15 миллионов евро.
Вторую половину прошлого сезона Асенсио провел в «Астон Вилле». В 13 матчах АПЛ испанец забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Статистику бывшего игрока «Реала» можно найти здесь.
Фото: https://fenerbahce.org/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Фенербахче»
