«Бавария» арендовала Джексона у «Челси» за 16,5 млн евро с обязательным выкупом за 65 млн при соблюдении условий

Николас Джексон перешел в «Баварию» из «Челси» на правах аренды.

Как сообщалось ранее, сумма аренды составит 16,5 млн евро. За выкуп лондонский клуб получит 65 млн, если опция будет активирована, если 24-летний форвард проведет определенное количество матчей. Кроме того, у «синих» будет процент от прибыли при перепродаже Николаса .

«Бавария » также берет на себя зарплату игрока в размере около 8 млн евро в год.

В прошлом сезоне футболист забил 10 голов и сделал 5 результативных передач в 30 матчах АПЛ . Подробная статистика Джексона – здесь .

Фото: fcbayern.com