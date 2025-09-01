«МЮ» продал Антони «Бетису» за 22+3 млн евро и получит 50% от суммы перепродажи вингера
Антони перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Бетис».
Английский клуб объявил о трансфере 25-летнего вингера. Футболист подписал контракт с командой из Севильи до 2030 года.
Ранее сообщалось, что испанцы гарантированно заплатят 22 миллиона евро, еще 3 млн могут быть выплачены в виде бонусов. Англичане также получат 50% в случае дальнейшей перепродажи бразильца.
Антони провел вторую половину прошлого сезона в «Бетисе» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь.
Изображение: realbetisbalompie.es
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
