«МЮ» продал Антони «Бетису» за 22+3 млн евро и получит 50% от суммы перепродажи вингера

Антони перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Бетис».

Английский клуб объявил о трансфере 25-летнего вингера. Футболист подписал контракт с командой из Севильи до 2030 года.

Ранее сообщалось , что испанцы гарантированно заплатят 22 миллиона евро, еще 3 млн могут быть выплачены в виде бонусов. Англичане также получат 50% в случае дальнейшей перепродажи бразильца.

Антони провел вторую половину прошлого сезона в «Бетисе» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь .

Изображение: realbetisbalompie.es