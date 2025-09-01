Болельщики в Абхазии получили премию «Добряк на вайбе» за аншлаг и роскошную атмосферу на матче в Сухуме

Заполнившие стадион в Сухуме зрители признаны добряками недели в WINLINE МФЛ.

Абхазский клуб «Апсны » дебютировал в Кубке Медиалиги в домашнем матче против Chertanovo (0:3).

Впервые в истории МФЛ игра прошла в Абхазии – на стадионе «Динамо», который вмещает 4,3 тысячи зрителей.

Вокруг матча был огромный ажиотаж, и в итоге на стадионе собралось 5,5 тысячи человек – те, кому не хватило места, стоя смотрели игру за ограждениями или у поля.

Перед матчем была организована шоу-программа с участием местного музыкального ансамбля.

Руководитель и фронтмэн Chertanovo Moneyken по ходу встречи пил из рога, забирался на трибуну, фотографировался с фанатами и играл в нарды.

«Апсны» был приглашен в МФЛ благодаря техническому директору МФЛ Дмитрию Кортаве, который выступал за сборную Абхазии и побеждал с ней на чемпионате мира среди непризнанных государств.

Ответный матч между «Апсны» и Chertanovo состоится в Москве в воскресенье, 7 сентября.

«Добряк на вайбе» – совместная премия Спортса’’ и Медиалиги. Еженедельно мы будем отмечать доброту, благие дела и позитив участников МФЛ и присуждать награду самому достойному.

Moneyken сыграл в нарды, кошка мешала подать угловой. Колоритный выезд Медиалиги в Абхазию