Божович о русской кухне: «Борщ мне всегда нравился, но это украинская кухня. Из чисто русского – пельмени. Лучшая еда в мире – в Сербии»

Миодраг Божович поделился мнением о русской кухне.

– Что в Сербии лучше, чем в России?

– Я бы назвал сербскую кухню. В Сербии лучшая еда в мире. Каждый, кто приезжает в Сербию, обязан попробовать плескавицу и чевапчичи. Это обязательно нужно сделать именно там, потому что вкус будет совсем другой.

Честно, русскую кухню даже не могу сравнить с сербской. Вот кухню в советское время мог бы включить в тройку лучших, но тогда было много республик со своими блюдами.

Мне всегда очень нравился борщ, но это же украинская кухня. Знаю, что вокруг его принадлежности всегда много споров. Из чисто русского всегда нравились пельмени, – сказал экс-тренер клубов РПЛ .