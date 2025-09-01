  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Божович о русской кухне: «Борщ мне всегда нравился, но это украинская кухня. Из чисто русского – пельмени. Лучшая еда в мире – в Сербии»
171

Божович о русской кухне: «Борщ мне всегда нравился, но это украинская кухня. Из чисто русского – пельмени. Лучшая еда в мире – в Сербии»

Миодраг Божович поделился мнением о русской кухне.

– Что в Сербии лучше, чем в России?

– Я бы назвал сербскую кухню. В Сербии лучшая еда в мире. Каждый, кто приезжает в Сербию, обязан попробовать плескавицу и чевапчичи. Это обязательно нужно сделать именно там, потому что вкус будет совсем другой.

Честно, русскую кухню даже не могу сравнить с сербской. Вот кухню в советское время мог бы включить в тройку лучших, но тогда было много республик со своими блюдами.

Мне всегда очень нравился борщ, но это же украинская кухня. Знаю, что вокруг его принадлежности всегда много споров. Из чисто русского всегда нравились пельмени, – сказал экс-тренер клубов РПЛ.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги31311 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
logoЧемпионат Украины по футболу
logoпремьер-лига Россия
еда
Питание
logoМиодраг Божович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тюкавин о том, что понравилось в Китае: «Необычная станция метро – поезд въезжает в жилой дом»
48 августа, 07:29
Агент Тюкавина о восстановлении после травмы: «Идет по плану. Костя по 3 раза в день тренировался после операции, ни грамма лишнего веса не набрал, следит за питанием»
37 августа, 08:13
Смертин о любимой еде: «Просыпаюсь ночью, чувствую голод – наливаю молока и ем с ним пряники или печенье «Юбилейное». Обожаю окрошку, особенно на квасе. Всегда слушаю организм»
986 августа, 10:55
Главные новости
11 млн евро в год – зарплата Эдерсона в «Фенербахче». Турецкий клуб подтвердил договоренность с «Ман Сити» о переходе вратаря
13 минут назад
Джейми Каррагер: «Превращение «Ливерпуля» в Галактикос в АПЛ завершилось. Клуб стал похож на «Реал» при Пересе, «Барселону» на пике могущества»
4333 минуты назад
Исак – самый дорогой трансфер АПЛ. Сможете вспомнить топ-20 рекордных переходов?
28 минут назадТесты и игры
Депутат Журова о Дугласе: «Зачем нам люди, которые не хотят играть за Россию? Хитрость перед новым лимитом не удалась. У нас своих игроков, что ли, нет?»
4243 минуты назад
«Сочи» и Морено расторгли контракт по согласию сторон. Тренер выиграл 22 из 62 матчей во главе команды
14сегодня, 06:15
Исак в «Ливерпуле» за 125 млн и другие трансферы дедлайна, «Байер» уволил тен Хага, Дуглас снова легионер, зарплата Капризова, вылет Рублева и Александровой и другие новости
6сегодня, 06:10
Агент Джексона Барат о «Баварии»: «Николасу была нужна платформа, соответствующая амбициям. Он видит проект, позволяющий ему написать следующую главу наследия»
25сегодня, 05:55
«Пэлас» опасался ухода Гласнера из-за продажи Гехи в «Ливерпуль». Тренер был крайне недоволен решением принять предложение по защитнику
51сегодня, 05:46
Виктор Са о «Краснодаре»: «Почему-то все спорные моменты решаются не в нашу пользу в последнее время. Не стоит винить судей во всем, но это начинает раздражать»
65сегодня, 05:30
Депутат Свищев о возвращении Дугласа к статусу легионера: «Это дискредитирует игрока и демонстрирует его «продажность». Безобразное поведение»
122сегодня, 05:15
Ко всем новостям
Последние новости
Джаковац из «Акрона» сравнил Дзюбу и Джеко: «Артем точно лучший в плане юмора, на этой территории он непобедим. Дал мне прозвище «дед», ну и я его называю дедом»
113 минут назад
«Спартаку» все еще интересен центральный защитник Ву. «Ренн» готов обсуждать трансфер, но решение зависит от руководства (Metaratings)
213 минут назад
Газзаев об удалении Кордобы: «Желтая как минимум – недостойное поведение! Матч ЦСКА и «Краснодара» простой болельщик отсудил бы лучше, чем Шафеев с помощниками»
8сегодня, 06:18
Мажич ответил Аршавину по трактовкам пенальти: «Идеального варианта не существует – в правиле много нюансов. Обязаны действовать в соответствии с инструкциями ФИФА и УЕФА»
12сегодня, 05:05
Куман об отставке тен Хага из «Байера»: «Очень быстрое и радикальное решение – это ненормально. Быть тренером – сложная работа»
9сегодня, 04:20
Хэндель отказал ЦСКА из-за отсутствия еврокубков. В «Црвене Звезде» хавбек сможет сыграть в Лиге Европы (Sport24)
10сегодня, 03:46
Гарначо об уходе из «МЮ»: «Горд тем, чего мы достигли. Желаю клубу только успехов, а сам жду возможности отдать все силы в следующем этапе карьеры»
13сегодня, 03:34
«Аль-Хилаль» купил 19-летнего Акчичека у «Фенербахче» за 22 млн евро. Турецкий клуб получит 15% от перепродажи защитника
3сегодня, 02:54
Гаранин о «Динамо»: «Бителло играет за клуб или просто зарабатывает деньги без цели? У Лички была бесшабашная команда, с Карпиным требования поменялись»
8сегодня, 02:42
Набабкин про РПЛ: «Клубы будут привозить более качественных иностранцев в условиях нового лимита. На «Зенит» это не повлияет – смогут выкрутиться»
17сегодня, 02:10