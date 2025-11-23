Семин пожелал Алдонину выздоровления: «Обязательно нужно выбираться! Ждем тебя на теннисных кортах и на футболе»

Юрий Семин пожелал выздоровления Евгению Алдонину.

Юрий Семин пожелал выздоровления Евгению Алдонину. У бывшего игрока ЦСКА и сборной России выявлено тяжелое заболевание.

«Евгений всегда был и остается волевым человеком. Он правильный, спортивный, талантливый и красивый мужчина. Надеюсь, все невзгоды, которые сегодня есть, он пройдет и станет еще сильнее.

Евгений, желаю тебе выздоровления, обязательно нужно выбираться! Ждем тебя на теннисных кортах и на футболе», — сказал бывший тренер сборной России.

Алдонин тяжело болен. Объявили сбор на лечение