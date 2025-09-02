«МЮ» купил вратаря Ламменса у «Антверпена» за 21 млн евро плюс бонусы
Сенне Ламменс перешел в «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы заключили с голкипером контракт до лета 2030 года.
По данным BBC, за футболиста сборной Бельгии «Антверпен» получил 21 млн евро, также предусмотрены бонусы.
Ламменс сыграл 64 матча за бельгийский клуб и в прошлом сезоне провел в чемпионате наибольшее количество сухих матчей. Подробно со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: manutd.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «МЮ»
