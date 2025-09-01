«Наполи» арендовал Хейлунда у «МЮ» за 6 млн евро с обязательным выкупом за 44 млн

Расмус Хейлунд стал игроком «Наполи».

Неаполитанский клуб объявил о подписании нападающего «Манчестер Юнайтед » на правах аренды с обязательной опцией выкупа.

Ранее сообщалось , что за аренду игрока итальянцы заплатят 6 миллионов евро, а за полноценный трансфер – 44 млн. При этом отмечалось, что опция выкупа вступит в силу только в случае выхода «Наполи» в Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне АПЛ датчанин провел 32 матча и забил 4 гола. Его статистика – здесь .

Фото: sscnapoli.it