«Наполи» арендовал Хейлунда у «МЮ» за 6 млн евро с обязательным выкупом за 44 млн
Расмус Хейлунд стал игроком «Наполи».
Неаполитанский клуб объявил о подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» на правах аренды с обязательной опцией выкупа.
Ранее сообщалось, что за аренду игрока итальянцы заплатят 6 миллионов евро, а за полноценный трансфер – 44 млн. При этом отмечалось, что опция выкупа вступит в силу только в случае выхода «Наполи» в Лигу чемпионов.
В прошлом сезоне АПЛ датчанин провел 32 матча и забил 4 гола. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Наполи»
