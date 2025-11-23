«У Филиппа Ковальчука были все шансы дорасти до основы «Динамо». Талант со своеобразной техникой». Тренер России U16 о переходе форварда в академию «Герты»

Филипп Ковальчук мог дорасти до основного состава «Динамо».

Тренер сборной России U16 считает, что Филипп Ковальчук, сын хоккеиста Ильи Ковальчука, мог дорасти до основного состава «Динамо».

Сообщалось , что 16-летний форвард перешел в академию «Герты».

— Как оцените переход Филиппа в академию «Герты»? Пойдет ли ему это на пользу?

— Сложно оценивать. Знаю, что после перехода из Бразилии в «Динамо» Филипп прибавил, вызывался в сборную, в которой я работаю. Было видно, что он прогрессирует. Насколько он будет это делать в «Герте», мне сложно судить, но в России у него были все шансы через молодежку и «Динамо‑2» дорасти до основного состава.

— Не потеряется ли он там для тренеров юношеской команды? Все так же будете за ним следить?

— Буду все так же за ним следить, это обязательно. Важен момент — как он сам там адаптируется. В России у Филиппа был период адаптации, который он прошел и после спрогрессировал.

— Но талантливым футболистом его можно назвать?

— Да, его можно назвать талантливым футболистом со своеобразной техникой.

— Сравнение со знаменитым отцом как‑то сказывалось на нем, или он не обращал на это внимание?

— Мне сложно судить. Но имея имя такого отца, мне кажется, подсознательно Филипп хочет этому соответствовать. А насколько это в плюс или минус, мне сложно говорить, — сказал Антон Бобер.