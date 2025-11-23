  • Спортс
  • «У Филиппа Ковальчука были все шансы дорасти до основы «Динамо». Талант со своеобразной техникой». Тренер России U16 о переходе форварда в академию «Герты»
11

«У Филиппа Ковальчука были все шансы дорасти до основы «Динамо». Талант со своеобразной техникой». Тренер России U16 о переходе форварда в академию «Герты»

Филипп Ковальчук мог дорасти до основного состава «Динамо».

Тренер сборной России U16 считает, что Филипп Ковальчук, сын хоккеиста Ильи Ковальчука, мог дорасти до основного состава «Динамо».

Сообщалось, что 16-летний форвард перешел в академию «Герты».

— Как оцените переход Филиппа в академию «Герты»? Пойдет ли ему это на пользу?

— Сложно оценивать. Знаю, что после перехода из Бразилии в «Динамо» Филипп прибавил, вызывался в сборную, в которой я работаю. Было видно, что он прогрессирует. Насколько он будет это делать в «Герте», мне сложно судить, но в России у него были все шансы через молодежку и «Динамо‑2» дорасти до основного состава.

— Не потеряется ли он там для тренеров юношеской команды? Все так же будете за ним следить?

— Буду все так же за ним следить, это обязательно. Важен момент — как он сам там адаптируется. В России у Филиппа был период адаптации, который он прошел и после спрогрессировал.

— Но талантливым футболистом его можно назвать?

— Да, его можно назвать талантливым футболистом со своеобразной техникой.

— Сравнение со знаменитым отцом как‑то сказывалось на нем, или он не обращал на это внимание?

— Мне сложно судить. Но имея имя такого отца, мне кажется, подсознательно Филипп хочет этому соответствовать. А насколько это в плюс или минус, мне сложно говорить, — сказал Антон Бобер.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
