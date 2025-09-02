US Open. Синнер играет с Бубликом, де Минаур, Музетти вышли в 1/4 финала, Рублев выбыл
Андрей Рублев уступил Феликсу Оже-Альяссиму в четвертом круге US Open.
Действующий чемпион Янник Синнер борется с Александром Бубликом.
Сетка здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
24 августа – 7 сентября 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Четвертый круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости