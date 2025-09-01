Полуголый мужчина в косынке проник в психоневрологическую клинику жены Смолова. Подано заявление в полицию

В психоневрологическую клинику Карины Истоминой проник неизвестный.

«В пятницу в три часа ночи человек взломал дверь в нашу клинику. Он был босиком в одном полотенце на поясе, в косынке на голове и с акварельной кистью в руках.

Он пробыл примерно три часа у нас в помещении. За это время он разбросал документы, играл в с нашими шторами. Далее он застелил шторами диван и поспал там какое-то время. В районе семи утра он обернулся в одну из наших штор и ушел. Полотенце и кисть он оставил.

У нас есть камеры в клинике, мы усилили замки, поставили сигнализацию и написали заявление в полицию. На открытии это не отразится, помещение мы привели в порядок, оставшиеся шторы и диван отправили в химчистку. Вот такие предпринимательские будни», – написала супруга Федора Смолова Карина Истомина.

Позже она отреагировала на обвинения в том, что история с проникновением является пиар-кампанией перед открытием клиники.

«Многие в комментариях написали свои подозрения о том, что проникновение – это спланированная пиар-кампания перед открытием клиники. Я даже и подумать не могла, что можно вывернуть в эту сторону. Мое уважение, друзья. Наши отношения с вами всегда будут с перчинкой, потому что вы не перестаете меня удивлять! А вы в свою очередь от меня ждете, что я найму актера, дам ТЗ погулять под камерами без нижнего белья и отправлю его в шторе странствовать по городу.

В пятницу, когда я увидела камеры, мы с мужем обедали, и у меня впервые за очень долгое время случился истерический смех. Я сидела в кафе и громко смеялась, а из глаз лились слезы. Муж, кстати, сильно испугался, потому что это случилось довольно резко.

Не могу сказать, что история как-то меня испугала. Обычный день предпринимателя. Просто таких дней в последние месяцы уж очень много и у меня не хватает сил с холодной головой решать все эти вопросы», – добавила Истомина.

