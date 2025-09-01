Есмантович о том, что «Локомотив» не сделал Никитину чемпионский перстень: «Когда ЦСКА завоевывал кубки, перстни дарили всем. Поступок клуба – их решение и ответственность»
Игорь Есмантович высказался о невручении Игорю Никитину чемпионского перстеня.
– «Локомотив» под руководством Никитина впервые выиграл Кубок Гагарина, но ни он, ни его тренерский штаб не получили чемпионские перстни.
– Честно говоря, я эту историю знаю только из газет, с Игорем Валерьевичем эту тему не обсуждал. Но это прерогатива руководства любого клуба. Обсуждать действия «Локомотива» мне бы не хотелось.
Мы, когда завоевали Кубки, сделали перстни и подарили всем. Поступок Ярославля – это их решение, их ответственность, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
Есмантович о переговорах с Никитиным: «С «Локомотивом» были проблемы, будоражить ситуацию не хочется. Поиском других тренеров не занимались»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
