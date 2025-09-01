Игорь Есмантович высказался о невручении Игорю Никитину чемпионского перстеня.

– «Локомотив» под руководством Никитина впервые выиграл Кубок Гагарина, но ни он, ни его тренерский штаб не получили чемпионские перстни.

– Честно говоря, я эту историю знаю только из газет, с Игорем Валерьевичем эту тему не обсуждал. Но это прерогатива руководства любого клуба. Обсуждать действия «Локомотива » мне бы не хотелось.

Мы, когда завоевали Кубки, сделали перстни и подарили всем. Поступок Ярославля – это их решение, их ответственность, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович .

