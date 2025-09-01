«Милан» купил Рабьо у «Марселя» за 10 млн евро. Контракт – на 3 года

Адриен Рабьо стал игроком «Милана».

Итальянский клуб объявил о трансфере полузащитника «Марселя ». Стороны заключили контракт до 2028 года.

Ранее сообщалось , что сумма сделки составит 10 миллионов евро.

«Марсель» выставил Рабьо на трансфер после потасовки с Джонатаном Роу. Англичанин был продан в «Болонью» – 14 сентября клубы сыграют друг с другом в Серии А.

В прошлом сезоне хавбек отметился 9 голами и 4 ассистами в 29 матчах Лиги 1. Его статистику можно найти здесь .

Изображение: https://www.acmilan.com/