  • Рудковская – Тарасовой: «Посмотрите мое интервью полностью, пожалуйста, без вырванных из контекста фраз, и вам точно не будет ни за кого стыдно»
Рудковская – Тарасовой: «Посмотрите мое интервью полностью, пожалуйста, без вырванных из контекста фраз, и вам точно не будет ни за кого стыдно»

Рудковская посоветовала Тарасовой посмотреть ее интервью Медведевой полностью.

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, дала интервью Евгении Медведевой, в котором отреагировала на высказывание Этери Тутберидзе о Плющенко. 

«Правильно сказать, что у меня к ней неоднозначное отношение. Борисов в одном интервью ее спросил: «Вот есть Плющенко, условно говоря» А она отвечает: «А он есть»? Борисов говорит: «Не знаю». Она: «Я тоже».

Как я могу относиться к ней после этого интервью? Ну это как минимум странный ответ человека, который варится 24/7 в фигурном катании. Безусловно, Евгений не является мастодонтом в тренерстве. Евгений является выдающимся российским одиночником, мировой легендой спорта, самым титулованным спортсменом этого века. У человека четыре олимпийские медали на четырех различных Олимпиадах.

Ты можешь его не уважать как тренера, не считаться с ним как с тренером, но сказать про такого человека, который столько в спорте достиг... Ты-то как раз в спорте ничего не достигла», – сказала Рудковская Медведевой. 

Татьяна Тарасова после этого раскритиковала Рудковскую, заявив, что ей «стыдно за Яну». 

«Дорогая наша любимая Татьяна Анатольевна!

Каждый ваш приезд к нам – это большое счастье не только для нашей семьи, но и для каждого спортсмена наших академий.

Мы вас с Евгением очень любим, ценим и уважаем.

Я думаю, что вы – женщина, которая является не только выдающимися тренером современности, но и большим экспертом в фигурном катании и знатоком истории в этом виде спорта!

Более чем уверена, что вы никогда бы не позволили себе давать о Евгении подобные комментарии, которые мы услышали от вашей коллеги.

Посмотрите мое интервью полностью, пожалуйста, без вырванных из контекста фраз, и вам точно не будет ни за кого стыдно!» – написала Рудковская. 

«Тутберидзе была ноунейм, но создала команду и всех держит за яйца». Рудковская – много об Этери

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Яны Рудковской
