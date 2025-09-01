«Байер» уволил тен Хага после двух матчей без побед на старте Бундеслиги
Эрик тен Хаг покинул «Байер».
Клуб из Леверкузена объявил об отставке нидерландского специалиста. Обязанности главного тренера временно будет исполнять ассистент.
Ранее «Байер» не смог выиграть два первых матча Бундеслиги – команда уступила «Хоффенхайму» (1:2) и сыграла вничью с «Вердером» (3:3).
Команда занимает 12-е место в таблице, набрав одно очко.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Байера»
