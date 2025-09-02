Висса за 55 млн фунтов перешел в «Ньюкасл» из «Брентфорда»
Йоан Висса перешел в «Ньюкасл» из «Брентфорда».
По данным журналиста Sky Sports Кита Дауни, сумма трансфера составляет 55 млн фунтов. Сделка была оформлена за 30 секунд до закрытия трансферного окна.
В прошлом сезоне 28-летний форвард провел 35 матчей в АПЛ, отметившись 19 голами и 4 результативными передачами и стал вторым бомбардиром команды. Его подробная статистика – здесь.
Изображение: newcastleunited.com
Да
Нет
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Ньюкасла»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости