«МЮ» отдал Санчо «Астон Вилле» в аренду на сезон
Джейдон Санчо стал игроком «Астон Виллы».
Клуб из Бирмингема объявил о подписании вингера «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона.
По информации журналиста Саймона Стоуна, «Астон Вилла» будет покрывать 80% зарплаты игрока. Эта доля может возрасти до 100% за счет бонусов.
Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Челси», в 31 матче АПЛ он забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи. Его статистику можно найти здесь.
