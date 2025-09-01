«МЮ» отдал Санчо «Астон Вилле» в аренду на сезон

Джейдон Санчо стал игроком «Астон Виллы».

Клуб из Бирмингема объявил о подписании вингера «Манчестер Юнайтед » на правах аренды до конца сезона.

По информации журналиста Саймона Стоуна, «Астон Вилла» будет покрывать 80% зарплаты игрока. Эта доля может возрасти до 100% за счет бонусов.

Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Челси», в 31 матче АПЛ он забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи. Его статистику можно найти здесь .

Фото: avfc.co.uk