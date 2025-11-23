  • Спортс
Лапочкин о неназначенном пенальти после контакта Максименко с Круговым: «Нет грубости со стороны вратаря»

Сергей Лапочкин: со стороны Максименко не было грубости против Кругового.

Сергей Лапочкин поддержал решение арбитра Сергея Карасева не назначать пенальти в ворота «Спартака» в матче РПЛ с ЦСКА (1:0).

На 5-й минуте защитник армейцев Данил Круговой столкнулся с вратарем Александром Максименко в штрафной красно‑белых, а на 12‑й – покинул поле из‑за травмы.

«Момент очень сложный. Мы видим, что Круговой на мяче, он его пробрасывает, и мяч уже практически уходит за линию ворот. Происходит контакт между Круговым и Максименко. 

Мы видим, что Максименко максимально оттормаживается и всем видом показывает, что не идет в это единоборство. Да, произошел контакт, судя по всему, с плечом Максименко у Кругового, но вратарь не действует безрассудно или грубо. 

Сейчас есть такая трактовка, как «оконченное действие», то есть мяч все равно вышел из игры. Если нет грубости со стороны оппонента, то пенальти назначать не следует. Что мы здесь и видим», — сказал бывший арбитр ФИФА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
