  • Тен Хаг о «Байере»: «Увольнение после двух матчей лиги беспрецедентно и неожиданно. Каждый мой полный сезон становился успешным, доверившиеся мне клубы вознаграждались трофеями»
106

Тен Хаг о «Байере»: «Увольнение после двух матчей лиги беспрецедентно и неожиданно. Каждый мой полный сезон становился успешным, доверившиеся мне клубы вознаграждались трофеями»

Эрик тен Хаг удивлен быстрым увольнением с поста главного тренера «Байера».

«Решение руководства «Байера» отстранить от работы стало полной неожиданностью. Увольнение тренера после всего двух матчей лиги беспрецедентно.

Этим летом многие ключевые игроки, обеспечивавшие успех в прошлом, покинули команду. Создание новой сплоченной команды – это тщательный процесс, требующий времени и доверия. Новый тренер заслуживает пространства для реализации своего видения, установления стандартов, формирования состава и наложения своего отпечатка на стиль игры.

Я начал эту работу с полной уверенностью и с энергией, но, к сожалению, руководство не пожелало предоставить мне необходимое время и доверие, и это вызывает глубокое огорчение. Я чувствую, что эти отношения никогда не были основаны на взаимном доверии.

На протяжении моей карьеры каждый сезон, который я завершал как тренер, становился успешным. Клубы, доверившиеся мне, были вознаграждены успехами и трофеями.

В заключение я хочу поблагодарить болельщиков «Байера» за их теплоту и страсть и пожелать команде и персоналу успехов в оставшейся части сезона», – говорится в заявлении нидерландского специалиста.

Тен Хага уволили из «Байера» – после 2 туров. За три месяца поругался со всеми

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер агентства SEG Football
