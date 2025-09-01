Тен Хаг о «Байере»: «Увольнение после двух матчей лиги беспрецедентно и неожиданно. Каждый мой полный сезон становился успешным, доверившиеся мне клубы вознаграждались трофеями»
«Решение руководства «Байера» отстранить от работы стало полной неожиданностью. Увольнение тренера после всего двух матчей лиги беспрецедентно.
Этим летом многие ключевые игроки, обеспечивавшие успех в прошлом, покинули команду. Создание новой сплоченной команды – это тщательный процесс, требующий времени и доверия. Новый тренер заслуживает пространства для реализации своего видения, установления стандартов, формирования состава и наложения своего отпечатка на стиль игры.
Я начал эту работу с полной уверенностью и с энергией, но, к сожалению, руководство не пожелало предоставить мне необходимое время и доверие, и это вызывает глубокое огорчение. Я чувствую, что эти отношения никогда не были основаны на взаимном доверии.
На протяжении моей карьеры каждый сезон, который я завершал как тренер, становился успешным. Клубы, доверившиеся мне, были вознаграждены успехами и трофеями.
В заключение я хочу поблагодарить болельщиков «Байера» за их теплоту и страсть и пожелать команде и персоналу успехов в оставшейся части сезона», – говорится в заявлении нидерландского специалиста.
