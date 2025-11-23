  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Копа Судамерикана. Финал. «Атлетико Минейро» Халка и Фукса уступил «Ланусу» по пенальти
9

Копа Судамерикана. Финал. «Атлетико Минейро» Халка и Фукса уступил «Ланусу» по пенальти

«Ланус» одолел «Атлетико Минейро» в финале Копа Судамерикана.

В финале Копа Судамерикана аргентинский «Ланус» обыграл бразильский «Атлетико Минейро» (0:0, пенальти – 5:4), за который выступают бывший форвард «Зенита «Халк и экс-защитник ЦСКА Бруно Фукс.

Халк не реализовал первый же удар своей команды в серии пенальти. Также с точки у бразильцев не забили Биэл и Витор Уго.

«Ланус» во второй раз в истории после 2013 года выиграл Южноамериканский кубок. «Атлетико» впервые играл в финале.

Это второй по статусу клубный турнир в Южной Америке. Его победитель квалифицируется в следующий розыгрыш Кубка Либертадорес.

Копа Судамерикана

Финал

Копа Судамерикана. Финал
22 ноября 20:00, Эстадио Дефенсорес дель Чако
Ланус
Завершен
0 - 0
Счет в серии пенальти 5 - 4
Атлетико Минейро
Матч окончен
Счет в серии пенальти5 : 4
Витор Уго
Ватсон
Александер
Кардосо
Эверсон
Акоста
Биэл
Dylan Fabricio Aquino
Игор Гомес
Marcich
Скарпа
Искьердос
Халк
Боу
Пен
Перерыв
Diego Agustín Medina   Акоста
119’
105’
Рони   Саравия
2 доптайм
Перерыв
Морено   Рамирес
103’
Перес   Мендес
103’
94’
Дуду   Биэл
Сальвио   Ватсон
94’
Castillo   Боу
94’
1 доптайм
Перерыв
87’
Франко   Александер
87’
Арана   Кайо Паулиста
85’
Франко
Каррера   Dylan Fabricio Aquino
82’
80’
Халк
78’
Бернард   Скарпа
Искьердос
71’
2тайм
Перерыв
Ланус
Лосада, Marcich, Канале, Искьердос, Перес, Кардосо, Diego Agustín Medina, Каррера, Морено, Сальвио, Castillo
Запасные: Ватсон, Боу, Facundo Martín Sánchez, Муньос, де Хесус, Dylan Fabricio Aquino, Моралес, Рамирес, Акоста, Канело, Моргантини, Мендес
1тайм
Атлетико Минейро:
Эверсон, Алонсо, Витор Уго, Руан, Дуду, Бернард, Арана, Игор Гомес, Франко, Рони, Халк
Запасные: Саравия, Рейньер, Кайо Паулиста, Gabriel Delfim Ferreira, Милоуски, Биэл, Александер, Скарпа, Роман, Вера, Габриэл Менино, Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro
Подробнее

Статистика Копа Судамерикана

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23332 голоса
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
logoвысшая лига Аргентина
logoКубок Судамерикана
logoЛанус
результаты
logoвысшая лига Бразилия
logoАтлетико Минейро
logoБруно Фукс
logoХалк
logoБиэл
logoВитор Уго
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ФИФА обязала «Вест Хэм» перевести ЦСКА полную сумму 3-го транша и неустойку за Влашича. «Атлетико Минейро» должен заплатить армейцам за Фукса
20 ноября, 16:05
Касинтура об отстранении России: «Несправедливо, это сильно тормозит развитие. Игроки уезжали бы раньше, если бы молодежь могла играть на международных турнирах»
20 ноября, 12:12
«Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес, выиграв 2-й полуфинал у «ЛДУ Кито» 4:0 после поражения 0:3. В решающем матче сыграют с «Фламенго»
31 октября, 08:12
Главные новости
Умер Никита Симонян, ничья «Краснодара» и «Локо», «Реал» теряет очки, Гуменник и Садкова победили в Омске, «Арсенал» и «Милан» выиграли дерби, 954-й гол Роналду, 1+3 от Месси и другие новости
сегодня, 04:15
Экс-судья Фернандес о возможном фоле Беллингема перед голом Хейсена «Эльче»: «Рука находилась в естественном положении»
сегодня, 04:13
У Акинфеева восемь FONBET Кубков России. А когда он выиграл самый первый?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Экс-шеф-скаут «Зенита» Евменов стал спортивным директором «Пари НН». Удальцов остался в руководстве клуба
сегодня, 03:00
Эзе – автор 400-го хет-трика в истории АПЛ. У «Арсенала» больше всех игроков (23) с 3 голами в матче
сегодня, 02:29
Аллегри – 7-й тренер, одержавший 100+ побед с «Миланом»
сегодня, 01:59
Кубок МЛС. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси разгромил «Цинциннати» в гостях, у Лео 1+3
сегодня, 00:10
Месси забил в 6-м подряд матче за «Интер Майами» и отдал три ассиста – с «Цинциннати». У аргентинца 35+20 в 32 играх сезона МЛС
сегодня, 00:01
Экс-судья Фернандес считает, что 2-й гол «Реала» нужно отменить: «Винисиус попадает в лицо вратарю голенью, разбивая ему нос. Это нарушение»
вчера, 23:06
Тренер «Эльче» Сарабия об ударе Винисиуса ногой в лицо Пеньи: «Фол был совершенно очевиден. Были факторы, повлиявшие на результат матча. Это злит»
вчера, 23:00
Ко всем новостям
Последние новости
Вингер ЦСКА Кармо: «Детство было сложным, прошел через мучения. Никогда не имел лучших бутс»
4 минуты назад
Первая лига. «Ротор» против «Челябинска»
20 минут назад
Гаврилов о голе «Спартака»: «Чем занимались футболисты ЦСКА во время подачи? Когда я играл, на угловом всегда ставили игрока около штанги»
30 минут назад
Бителло ближе стиль Карпина: «Валерий очень хороший тренер. Гусев просил играть ниже, помогать Фомину»
47 минут назад
Титов о смерти Симоняна: «Всем казалось, что он вечный. Нашему поколению даже не снилось то, что пережил Никита Павлович»
сегодня, 03:51
Миранчук сыграет за «Динамо» в этом году: «Вот‑вот начнет тренироваться в общей группе»
сегодня, 03:36
«Интер Майами» Месси сыграет дома с «Нью-Йорк Сити» в 1/2 финала Кубка МЛС 29 или 30 ноября
сегодня, 03:21
Биджиев про 0:3 с «Динамо»: «У «Махачкалы» были ошибки, которые нельзя было допускать. Когда остались вдесятером, уже было тяжело»
сегодня, 02:44
Тренер «Ростова» Альба про 0:2: «Крылья» были просто лучше. Их план на игру сработал, они правильно оборонялись»
сегодня, 02:14
Черчесов о смерти Симоняна: «Уход Никиты Павловича — большая потеря не только для российского, но и мирового футбола»
сегодня, 01:43