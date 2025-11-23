Копа Судамерикана. Финал. «Атлетико Минейро» Халка и Фукса уступил «Ланусу» по пенальти

«Ланус» одолел «Атлетико Минейро» в финале Копа Судамерикана.
В финале Копа Судамерикана аргентинский «Ланус» обыграл бразильский «Атлетико Минейро» (0:0, пенальти – 5:4), за который выступают бывший форвард «Зенита «Халк и экс-защитник ЦСКА Бруно Фукс.
Халк не реализовал первый же удар своей команды в серии пенальти. Также с точки у бразильцев не забили Биэл и Витор Уго.
«Ланус» во второй раз в истории после 2013 года выиграл Южноамериканский кубок. «Атлетико» впервые играл в финале.
Это второй по статусу клубный турнир в Южной Америке. Его победитель квалифицируется в следующий розыгрыш Кубка Либертадорес.
Копа Судамерикана
Финал
Завершен Счет в серии пенальти 5 - 4
Матч окончен
Счет в серии пенальти5 : 4
Diego Agustín Medina Акоста
Каррера Dylan Fabricio Aquino
Ланус
Лосада, Marcich, Канале, Искьердос, Перес, Кардосо, Diego Agustín Medina, Каррера, Морено, Сальвио, Castillo
Запасные: Ватсон, Боу, Facundo Martín Sánchez, Муньос, де Хесус, Dylan Fabricio Aquino, Моралес, Рамирес, Акоста, Канело, Моргантини, Мендес
Атлетико Минейро:
Эверсон, Алонсо, Витор Уго, Руан, Дуду, Бернард, Арана, Игор Гомес, Франко, Рони, Халк
Запасные: Саравия, Рейньер, Кайо Паулиста, Gabriel Delfim Ferreira, Милоуски, Биэл, Александер, Скарпа, Роман, Вера, Габриэл Менино, Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro
