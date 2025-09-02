Синнер за 81 минуту разгромил Бублика и вышел в 8-й четвертьфинал «Шлема» подряд
Янник Синнер отдал 3 гейма Александру Бублику в 1/8 финала US Open.
Итальянец победил 6:1, 6:1, 6:1 за 81 минуту.
Синнер проводит 24-й «Большой шлем» в карьере и 13-й раз вышел в четвертьфинал. Он второй сезон подряд дошел до этой стадии на всех ТБШ сезона.
Дальше он встретится с Лоренцо Музетти, у которого ведет 2:0 в личке.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости