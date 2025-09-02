«Страдиварди 🎻🩶❤️». Варди перешел в «Кремонезе», контракт 38-летнего форварда – по схеме «1+1»

Джейми Варди стал игроком «Кремонезе».

Итальянский клуб объявил о подписании бывшего нападающего «Лестера » на правах свободного агента. Стороны заключили контракт на один год с опцией продления еще на один сезон при определенных условиях.

«От мечты к реальности: Страдиварди уже здесь! 🎻🩶❤️» – сказано в сообщении клуба.

«Кремонезе» обыграл фамилию английского футболиста с отсылкой к итальянскому мастеру по изготовлению смычковых инструментов Антонио Страдивари, который является уроженцем города Кремона.

Варди выступал за «Лестер» с 2012 года. В прошлом сезоне АПЛ он провел 35 матчей, отличившись 9 голами и 4 ассистами.

Подробную статистику 38-летнего англичанина можно найти здесь .

Фото: https://uscremonese.it/