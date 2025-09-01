«Арсенал» арендовал Инкапиэ у «Байера» c опцией выкупа за 45 млн фунтов
«Арсенал» объявил о переходе Пьеро Инкапиэ.
23-летний защитник арендован у «Байера» до конца сезона. По данным Sky Sports, лондонцы будут иметь возможность выкупить эквадорца за 45 млн фунтов.
Инкапиэ выступал за клуб из Леверкузена с сезона-2021/22. В минувшем розыгрыше Бундеслиги у него 32 матча и 2 гола. Подробно со статистикой Пьеро можно ознакомиться здесь.
Фото: arsenal.com
