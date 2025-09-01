Тен Хаг – первый тренер Бундеслиги, возглавивший команду летом и уволенный после 2 матчей
Увольнение Эрика тен Хага из «Байера» стало самым быстрым в истории Бундеслиги.
Сегодня клуб из Леверкузена объявил об отставке главного тренера. Под руководством тен Хага команда провела два матча в чемпионате Германии – проиграла «Хоффенхайму» (1:2) и сыграла вничью с «Вердером» (3:3).
Тен Хаг стал первым тренером в истории Бундеслиги, возглавившим команду летом и уволенным после двух матчей в лиге.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
