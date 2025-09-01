  • Спортс
80

Евробаскет-2025. Германия разгромила Великобританию (120:57), Литва справилась с Финляндией и другие результаты

Сегодня прошли шесть матчей группового этапа Евробаскета-2025.

21+8+5 Алперена Шенгюна принесли Турции 4-ю победу в матче с Эстонией. Сборная Финляндии получила первое поражение в игре с Литвой, Португалия уступила Латвии.

Евробаскет-2025

Групповой этап

Группа А (Рига, Латвия)

Положение команд: Турция – 4-0, Сербия – 4-0, Латвия – 2-2, Эстония – 1-3, Португалия – 1-3, Чехия – 0-4. 

Группа B (Тампере, Финляндия)

Положение команд: Германия – 4-0, Финляндия – 3-1, Литва – 3-1, Швеция – 1-3, Черногория – 1-3, Великобритания – 0-4.

Группа C (Лимасол, Кипр)

Положение команд: Греция – 3-0, Испания – 2-1, Италия – 2-1, Босния и Герцеговина – 1-2, Грузия – 1-2, Кипр – 0-3.

Группа D (Катовице, Польша)

Положение команд: Польша – 3-0, Франция – 2-1, Израиль – 2-1, Словения – 1-2, Бельгия – 1-2, Исландия – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

