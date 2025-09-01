Евробаскет-2025. Германия разгромила Великобританию (120:57), Литва справилась с Финляндией и другие результаты
21+8+5 Алперена Шенгюна принесли Турции 4-ю победу в матче с Эстонией. Сборная Финляндии получила первое поражение в игре с Литвой, Португалия уступила Латвии.
Групповой этап
Группа А (Рига, Латвия)
Положение команд: Турция – 4-0, Сербия – 4-0, Латвия – 2-2, Эстония – 1-3, Португалия – 1-3, Чехия – 0-4.
Группа B (Тампере, Финляндия)
Положение команд: Германия – 4-0, Финляндия – 3-1, Литва – 3-1, Швеция – 1-3, Черногория – 1-3, Великобритания – 0-4.
Группа C (Лимасол, Кипр)
Положение команд: Греция – 3-0, Испания – 2-1, Италия – 2-1, Босния и Герцеговина – 1-2, Грузия – 1-2, Кипр – 0-3.
Группа D (Катовице, Польша)
Положение команд: Польша – 3-0, Франция – 2-1, Израиль – 2-1, Словения – 1-2, Бельгия – 1-2, Исландия – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.