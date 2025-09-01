«Ювентус» купил Жегрову у «Лилля» за 14,3+3 млн евро. Контракт – на 5 лет
Эдон Жегрова перешел в «Ювентус» из «Лилля».
Туринский клуб объявил о подписании 26-летнего вингера. Стороны заключили контракт до 2030 года.
За трансфер игрока туринцы заплатили 14,3 миллиона евро, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 3 млн евро. Кроме того, «бьянконери» понесли дополнительные расходы на сумму 1,2 млн евро.
