«Вильярреал» за 31+5 млн евро купил Микаутадзе у «Лиона». Это трансферный рекорд испанцев

«Вильярреал» подписал нападающего сборной Грузии.

Испанский клуб объявил о трансфере Жоржа Микаутадзе из «Лиона ». Стороны заключили контракт до 2031 года.

«Лион » объявил , что сумма сделки составит 31 миллион евро, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов. Также у французов есть 10% от суммы перепродажи игрока.

Отметим, что 31 млн евро – это трансферный рекорд «Вильярреала ». Клуб за 25 млн покупал Пако Алькасера у «Боруссии» Дортмунд.

Микаутадзе присоединился к клубу Лиги 1 в 2024 году. В минувшем сезоне на его счету 34 матча в чемпионате, где он забил 11 голов и сделал 6 ассистов. Полная статистика форварда доступна здесь .

Изображение: x.com/VillarrealCF