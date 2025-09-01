«Вильярреал» за 31+5 млн евро купил Микаутадзе у «Лиона». Это трансферный рекорд испанцев
«Вильярреал» подписал нападающего сборной Грузии.
Испанский клуб объявил о трансфере Жоржа Микаутадзе из «Лиона». Стороны заключили контракт до 2031 года.
«Лион» объявил, что сумма сделки составит 31 миллион евро, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов. Также у французов есть 10% от суммы перепродажи игрока.
Отметим, что 31 млн евро – это трансферный рекорд «Вильярреала». Клуб за 25 млн покупал Пако Алькасера у «Боруссии» Дортмунд.
Микаутадзе присоединился к клубу Лиги 1 в 2024 году. В минувшем сезоне на его счету 34 матча в чемпионате, где он забил 11 голов и сделал 6 ассистов. Полная статистика форварда доступна здесь.
Изображение: x.com/VillarrealCF
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Вильярреала»
