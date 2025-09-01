Дуглас вновь сменил спортивное гражданство на бразильское. Защитник «Зенита» опять будет считаться легионером в РПЛ

Дуглас Сантос вновь сменил спортивное гражданство.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА .

Защитник «Зенита », получивший российское гражданство в ноябре 2024 года, был включен в заявку сборной Бразилии на матчи с Боливией и Чили в отборе на ЧМ-2026. Агент футболиста подтвердил , что он примет вызов.

Теперь Сантос вновь будет выступать под бразильским флагом и считаться легионером в Мир РПЛ .