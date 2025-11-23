Тихий о долгах по зарплате в «Серике»: «Забастовку устроили турецкие игроки, россияне были готовы выйти на тренировку»

Дмитрий Тихий: забастовку в «Серике» устроили турецкие игроки.

Экс-защитник «Серик Беледиеспор » Дмитрий Тихий рассказал о бойкоте тренировок в турецком клубе из-за долгов по зарплате .

— Сергей Николаевич [Юран] всячески помогал, держал коллектив, максимально настраивал нас на каждую игру. Он от себя делал все возможное и невозможное, чтобы команда выступала хорошо, удерживал все на плаву.

Но затем турецкие футболисты устроили забастовку. Они не вышли на две тренировки, и тогда, скажем так, появился первый очаг возгорания. Таким образом они хотели сказать руководству клуба: ждем оплаты. При этом на игру мы поехали.

— И в том матче проиграли 0:4.

— Все верно.

— Российские футболисты тоже участвовали в бойкоте?

— Нет, мы были готовы выйти на тренировку, готовились к ней. Но турки решили не выходить, поэтому тренировок не было. Несколько дней не занимались.

— А почему потом они бойкот прекратили? Им что-то выплатили?

— Нет. Как они объяснили, если бы они бойкотировали матч, репутация была бы испорчена, это опасно для клуба, могло последовать снятие очков, – сказал Тихий.