  • Юлия Ефимова: «Есть ли в мире города, сравнимые с Москвой? По красоте – да, но с точки зрения развития кажется, что она впереди планеты всей»
129

Юлия Ефимова: «Есть ли в мире города, сравнимые с Москвой? По красоте – да, но с точки зрения развития кажется, что она впереди планеты всей»

Пловчиха Ефимова заявила, что Москва опережает другие города мира по развитию.

«Есть ли в мире города, сравнимые с Москвой? По красоте – да, но с точки зрения развития кажется, что она точно впереди планеты всей.

Конечно, слышала от иностранцев, что Москва – очень крутой город. Кстати, про Питер такое говорят даже чаще.

А вообще и в Волгодонске классно, и в Таганроге. Каждый раз, когда приезжаю, все больше в них влюбляюсь. Летом вообще везде хорошо», – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
плавание
logoсборная России жен
logoЮлия Ефимова
