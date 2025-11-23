Ассистент тренера «Оренбурга» Белоруков про 0:0 с «Балтикой»: «Могли забрать три очка. Не хватило холодной головы в последней стадии атаки»

Дмитрий Белоруков: «Оренбургу» не хватило холодной головы в матче с «Балтикой».

Дмитрий Белоруков оценил ничью «Оренбурга» с «Балтикой» (0:0) в РПЛ .

«Получилась хорошая игра, обе команды хотели победить. В первом тайме, наверное, было больше неприятностей у наших ворот, во второй половине у нас были подходы, но жаль, что не забили.

Было огромное желание. Может быть, как раз не хватило холодной головы в последней стадии атаки. Больше осадок остался, что не забрали три очка. Потому что была такая возможность», — сказал ассистент тренера «Оренбурга ».