  • Ассистент тренера «Оренбурга» Белоруков про 0:0 с «Балтикой»: «Могли забрать три очка. Не хватило холодной головы в последней стадии атаки»
5

Ассистент тренера «Оренбурга» Белоруков про 0:0 с «Балтикой»: «Могли забрать три очка. Не хватило холодной головы в последней стадии атаки»

Дмитрий Белоруков: «Оренбургу» не хватило холодной головы в матче с «Балтикой».

Дмитрий Белоруков оценил ничью «Оренбурга» с «Балтикой» (0:0) в РПЛ.

«Получилась хорошая игра, обе команды хотели победить. В первом тайме, наверное, было больше неприятностей у наших ворот, во второй половине у нас были подходы, но жаль, что не забили.

Было огромное желание. Может быть, как раз не хватило холодной головы в последней стадии атаки. Больше осадок остался, что не забрали три очка. Потому что была такая возможность», — сказал ассистент тренера «Оренбурга».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
