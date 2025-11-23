Компани об Олисе и Карле против «Фрайбурга»: «Они совершили нечто особенное. Это говорит о мастерстве»
Венсан Компани: Олисе и Карл совершили нечто особенное в игре с «Фрайбургом».
Венсан Компани отметил роль хавбеков Майкла Олисе и Леннарта Карла в победе «Баварии» над «Фрайбургом» (6:2) в Бундеслиге.
На счету Олисе дубль и 3 ассиста в этой игре, Карл забил гол и отдал результативный пас.
«Вначале нам пришлось нелегко (к 22-й минуте мюнхенцы проигрывали 0:2 – Спортс”). Потом два игрока [Олисе и Карл] совершили нечто особенное, и мы стали набирать обороты. Это, безусловно, говорит о мастерстве», – сказал тренер «Баварии».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
