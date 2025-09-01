«ПСЖ» отдал Коло-Муани «Тоттенхэму» в аренду за 5 млн евро
Рандаль Коло-Муани проведет сезон в АПЛ.
«Тоттенхэм» сообщил, что арендовал нападающего у «ПСЖ». Француз будет выступать за лондонцев под 39-м номером.
Утверждается, что парижане получат от «шпор» 5 миллионов евро за аренду Рандаля.
Вторую половину прошлого сезона Коло-Муани провел в «Ювентусе» и забил 8 голов в 16 матчах в Серии А. Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Отметим, что «Ювентус» на протяжении нескольких месяцев вел переговоры с «Пари Сен-Жермен» о выкупе француза, но так и не пришел к согласию.
Фото: tottenhamhotspur.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Тоттенхэма»
