«ПСЖ» отдал Коло-Муани «Тоттенхэму» в аренду за 5 млн евро

Рандаль Коло-Муани проведет сезон в АПЛ.

«Тоттенхэм» сообщил, что арендовал нападающего у «ПСЖ». Француз будет выступать за лондонцев под 39-м номером.

Утверждается, что парижане получат от «шпор» 5 миллионов евро за аренду Рандаля.

Вторую половину прошлого сезона Коло-Муани провел в «Ювентусе» и забил 8 голов в 16 матчах в Серии А. Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Отметим, что «Ювентус» на протяжении нескольких месяцев вел переговоры с «Пари Сен-Жермен» о выкупе француза, но так и не пришел к согласию.

Фото: tottenhamhotspur.com

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Тоттенхэма»
