«ПСЖ» отдал Коло-Муани «Тоттенхэму» в аренду за 5 млн евро

Рандаль Коло-Муани проведет сезон в АПЛ.

«Тоттенхэм » сообщил, что арендовал нападающего у «ПСЖ ». Француз будет выступать за лондонцев под 39-м номером.

Утверждается , что парижане получат от «шпор» 5 миллионов евро за аренду Рандаля.

Вторую половину прошлого сезона Коло-Муани провел в «Ювентусе » и забил 8 голов в 16 матчах в Серии А. Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

Отметим, что «Ювентус» на протяжении нескольких месяцев вел переговоры с «Пари Сен-Жермен» о выкупе француза, но так и не пришел к согласию.

Фото: tottenhamhotspur.com