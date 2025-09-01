Гехи останется в «Кристал Пэлас», сделка с «Ливерпулем» сорвалась
Марк Гехи не перейдет в «Ливерпуль».
Как передает The Athletic, ожидается, что защитник останется в «Кристал Пэлас», несмотря на договоренность с мерсисайдцами и прохождение части медосмотра. Сделка оценивалась более чем в 35 миллионов фунтов.
Важную роль в таком развитии событий сыграл главный тренер Оливер Гласнер. Он настаивал на том, что отпускать капитана нельзя, пока не будет найдена равноценная замена. Приобрести у «Брайтона» Игора Жулио не удалось.
Срок контракта Гехи с «Кристал Пэлас» истекает следующим летом.
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости