Гехи останется в «Кристал Пэлас», сделка с «Ливерпулем» сорвалась

Марк Гехи не перейдет в «Ливерпуль».

Как передает The Athletic, ожидается, что защитник останется в «Кристал Пэлас », несмотря на договоренность с мерсисайдцами и прохождение части медосмотра. Сделка оценивалась более чем в 35 миллионов фунтов.

Важную роль в таком развитии событий сыграл главный тренер Оливер Гласнер. Он настаивал на том, что отпускать капитана нельзя, пока не будет найдена равноценная замена. Приобрести у «Брайтона » Игора Жулио не удалось .

Срок контракта Гехи с «Кристал Пэлас» истекает следующим летом.