Капризов получит до 16 млн долларов в год по новому контракту с «Миннесотой». Договор может быть на 5 и более лет (Майкл Руссо)

Кирилл Капризов может получить до 16 млн долларов в год по новому контракту.

Об этом сообщил журналист The Athletic Майкл Руссо на подкасте Worst Seats In The House.

По его мнению, новое соглашение «Миннесоты» с российским нападающим будет рассчитано минимум на пять лет. Максимально возможная продолжительность нового контракта – 8 лет.

Отметим, что если Капризов подпишет контракт со средней годовой зарплатой (кэпхитом) выше 14 млн долларов, то станет самым высокооплачиваемым хоккеистом в НХЛ, обойдя Леона Драйзайтля из «Эдмонтона».

В прошлом сезоне форвард набрал 56 (25+31) очков за 41 игру в регулярном чемпионате и 9 (5+4) баллов за 6 игр в плей-офф.

За пять сезонов в составе «Уайлд» на счету Капризова 344 матча и 407 (200+207) очков с учетом Кубка Стэнли.

Звягин о США: «Никогда не понимал, когда говорили, что там в глаза улыбаются, а делают подлость. Я знаю тех, кто последнюю рубашку отдаст. После 2022-го мне никто плохого не сказал»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Майкла Руссо
