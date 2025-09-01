«Ювентус» арендовал Опенда у «Лейпцига» за 3,3+0,8 млн евро и обязан выкупить за 40,6 млн при определенных условиях
Лои Опенда перешел в «Ювентус».
Туринцы сообщили, что арендовали нападающего у «Лейпцига» за 3,3 млн евро, также предусмотрены бонусы на сумму 800 тысяч евро.
В случае достижения определенных спортивных целей «бьянконери» выкупят бельгийца за 40,6 млн евро и перечислят эти деньги в течение четырех лет.
Опенда провел 33 игры в Бундеслиге в прошлом сезоне и забил 9 голов. Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: juventus.com
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ювентуса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости