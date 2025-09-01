«Атлетико» арендовал Гонсалеса у «Ювентуса» за 1+1 млн евро с обязательным выкупом за 32 млн

Николас Гонсалес перешел в «Атлетико» из «Ювентуса».

Мадридский клуб объявил о подписании 27-летнего вингера на правах аренды.

Туринцы сообщили , что получат за аренду игрока 1 миллион евро, эта сумма может возрасти до 2 млн. Кроме того, мадридцы будут обязаны выкупить Гонсалеса за 32 млн евро при выполнении определенных условий – эта сумма будет полностью выплачена в течение трех лет.

В прошлом сезоне Серии А аргентинец провел 26 матчей, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь .

Фото: atleticodemadrid.com