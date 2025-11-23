Габулов о «Динамо»: «Тренер вратарей Изотов не соответствует уровню клуба. Лунева просто надо правильно готовить»

Владимир Габулов раскритиковал работу тренера вратарей «Динамо».

Владимир Габулов считает, что тренер вратарей Дмитрий Изотов не соответствует уровню «Динамо».

«По квалификации и уровню мастерства лучший — Лунев . Но кто бы ни играл в воротах «Динамо», всегда есть какие-то проблемы. Это говорит о том, что уровень подготовки вратарей низкий.

Тренер голкиперов команды Изотов не соответствует уровню клуба. Лунев — игрок уровня сборной: с регалиями, опытом, высоким уровнем мастерства. Его просто надо правильно готовить. Вратарь сам себя тренировать не может. Если подготовка будет соответствующая, то и остальные будут прогрессировать», — сказал экс-голкипер «Динамо ».