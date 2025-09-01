Вице-президент Федерации альпинизма России о Наговициной: «У девочки был второй спортивный разряд, а на пик Победы нужно выходить на уровне КМС. Она отказалась от услуг гида»

Вице-президент Федерации альпинизма Шабалин назвал ошибку Натальи Наговициной.

12 августа россиянка поднималась на Пик Победы в Киргизии, но из-за травмы застряла на высоте около 7200 метров. Спасатели не смогли добраться до места из-за плохих погодных условий. В итоге 47-летнюю женщину признали пропавшей без вести, а поисково-спасательную операцию прекратили.

«Где была допущена ошибка? Разговаривал с начальником лагеря Дмитрием Грековым. У девочки был второй спортивный разряд, а на пик Победы нужно выходить на уровне КМС. Она отказалась от услуг гида.

Есть разные пакеты услуг, в полный входят и носильщик, и гид. Два года назад ее развернули, не пустили, сказали, что она не готова.

В этот раз она взяла минимальный пакет, не брала гида, который мог бы ее развернуть. Вот и не было рядом гида», — сказал Павел Шабалин.

