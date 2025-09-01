Обляков выложил фото со следами на шее пальцев защитника «Краснодара» Косты: «Жена была не в восторге от такого «сюрприза» – пришлось объяснять😃. Это за рамками спортивного поведения»

Иван Обляков показал последствия стычки в матче с «Краснодаром».

ЦСКА и «Краснодар » сыграли вничью (1:1) в матче 7-го тура Мир РПЛ . В одном из эпизодов Облякова схватил за шею защитник «быков» Диего Коста .

В своем телеграм-канале полузащитник армейцев выложил фото, на котором видны следы пальцев Косты.

«Спасибо за вашу заботу и вопросы по поводу фото. Со мной все в порядке, действительно остались следы, но ничего серьезного. Жена, конечно, была не в восторге от такого «сюрприза», пришлось объяснять ситуацию 😃🫣.

Но это футбол – здесь бывают провокации, важно уметь держать себя в руках, чтобы самому не удалиться и не принести вред команде. Хотя на мой взгляд, такие вещи неприемлемы и за рамками спортивного поведения и правил», – написал полузащитник ЦСКА в телеграм-канале.