Обляков выложил фото со следами на шее пальцев защитника «Краснодара» Косты: «Жена была не в восторге от такого «сюрприза» – пришлось объяснять😃. Это за рамками спортивного поведения»
Иван Обляков показал последствия стычки в матче с «Краснодаром».
ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью (1:1) в матче 7-го тура Мир РПЛ. В одном из эпизодов Облякова схватил за шею защитник «быков» Диего Коста.
В своем телеграм-канале полузащитник армейцев выложил фото, на котором видны следы пальцев Косты.
«Спасибо за вашу заботу и вопросы по поводу фото. Со мной все в порядке, действительно остались следы, но ничего серьезного. Жена, конечно, была не в восторге от такого «сюрприза», пришлось объяснять ситуацию 😃🫣.
Но это футбол – здесь бывают провокации, важно уметь держать себя в руках, чтобы самому не удалиться и не принести вред команде. Хотя на мой взгляд, такие вещи неприемлемы и за рамками спортивного поведения и правил», – написал полузащитник ЦСКА в телеграм-канале.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Облякова
