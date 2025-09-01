47

Йоханнес Бо: «Возможно, мы с Тарьеем вернемся, чтобы выступить на Олимпиаде»

Йоханнес Бо не исключает возможности возвращения ради Олимпиады.

Накануне братья Йоханнес и Тарьей Бо, завершившие карьеру после сезона-2024/25, стали участниками гонки легенд на турнире City Biathlon Dresden. Йоханнес Бо одержал в гонке победу, Тарьей занял второе место. 

После финиша Йоханнес обратился к зрителям. 

«Возможно, мы вернемся, чтобы выступить на Олимпиаде», — цитирует Йоханнеса Бо Ski-Nordique. 

Йоханнес Бо – пятикратный олимпийский чемпион, 23‑кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира. Тарьей Бе – трехкратный олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ski-nordique
