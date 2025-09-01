Фото
💣 Исак перешел в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» за 125 млн фунтов

Александер Исак стал игроком «Ливерпуля».

«Ньюкасл» продал 25-летнего нападающего в мерсисайдский клуб. Форвард сборной Швеции заключил долгосрочный контракт и взял 9-й номер.

Сообщалось, что «Ливерпуль» заплатит фиксированные 125 миллионов фунтов, а общая сумма сделки с учетом солидарных выплат составит 130 миллионов.

Таким образом, трансфер Исака в «Ливерпуль» стал рекордным для английского футбола, превзойдя сделку по переходу Флориана Виртца за 116 миллионов.

В прошлом сезоне Исак забил 23 гола и сделал 6 передач в 34 матчах АПЛ.

В этом сезоне шведский футболист еще не провел ни одной игры на фоне требований продать его в «Ливерпуль». Статистику Исака можно изучить по ссылке.

Фото: liverpoolfc.com

