Бивол взял реванш у Бетербиева, «Барселона» победила, «Арсенал», «Челси» и СКА проиграли, Мирра Андреева выиграла турнир, Норвегия и Франция преуспели на ЧМ по биатлону и другие новости

1. Дмитрий Бивол взял реванш у Артура Бетербиева и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Победа досталась 34-летнему боксеру решением большинства судей (114:114, 116:112, 115:113). Для Бетербиева это поражение стало первым в профессиональной карьере – до этого дня он выиграл 21 бой.

2. «Барселона» и «Атлетико» обыграли «Лас-Пальмас» (2:0) и «Валенсию» (3:0) соответственно и продолжают идти в Ла Лиге с разницей в одно очко . Уже 25 февраля их ждет встреча в полуфинале Кубка Испании.

3. «Арсенал» усложнил себе ситуацию в борьбе за титул АПЛ , уступив «Вест Хэму» (0:1) . Не удалось набрать очки и «Челси»: «Астон Вилла» сделала камбэк усилиями Марко Асенсио и Маркуса Рэшфорда, набравших первые очки по системе «гол+пас» за новую команду.

4. «Манчестер Юнайтед» снова оступился: команда Рубена Аморима сыграла вничью с «Эвертоном» (2:2) , а могла и проиграть, не передумай судья назначать пенальти в добавленное время. Манкунианцы идут на 15-м месте в АПЛ, едва ли не чаще всех пропускают с угловых и никак не могут забить в первом тайме .

5. СКА проиграл 4 из 7 последних матчей , на сей раз – «Куньлуню» (4:6). Команда Ротенберга идет 5-й на Западе, пропускает в феврале в среднем почти 4 шайбы за игру и продолжает менять вратарей по ходу матчей. А в последней игре петербуржцы еще и 6 раз выпускали вместо голкипера 6-го полевого в 3-м периоде.

6. Мирра Андреева обыграла Клару Таусон в финале турнира в Дубае и стала самой молодой чемпионкой «тысячника» – ей всего 17 лет и 299 дней.

7. На чемпионате мира по биатлону Норвегия победила в мужской эстафете , Франция – 2-я. Тарьей Бо стал рекордсменом по количеству золота ЧМ в эстафетах. Женская эстафета осталась за Францией, причем отрыв от Норвегии оказался больше минуты.

8. Андрей Рублев стал чемпионом турнира ATP 500 в Дохе, обыграв Джека Дрэйпера и завоевав 17-й титул в карьере.

9. НХЛ . «Филадельфия» обыграла «Эдмонтон» (6:3), Мичков набрал 1+2 и завершил матч с полезностью «+5». «Питтсбург» проиграл «Вашингтону» (3:8) при этом Овечкин умудрился остаться без набранных очков. «Рейнджерс» были разгромлены «Баффало» (2:8), Шестеркин пропустил 5 шайб и был заменен. «Сент-Луис» уступил «Виннипегу» (3:4 Б), Бучневич набрал 1+2 и прервал серию из 13 игр без голов. Все результаты – здесь .

10. НБА . 32+10+7 Дончича помогли «Лейкерс» крупно обыграть «Денвер», «Финикс» в гостях справился с «Чикаго» и другие результаты .

11. Михаил Шайдоров победил на чемпионате четырех континентов в Сеуле, прыгнув четыре квада в произвольной программе. Лучшими в танцах на льду стали Пайпер Гиллес и Поль Пуарье .

12. В Серии А «Интер» одолел «Дженоа» (1:0), «Милан» уступил «Торино» (1:2), «Лацио» сыграл вничью с «Венецией» (0:0).

13. КХЛ . «Авангард» одержал победу над «Амуром» (2:1), «Барыс» уступил «Адмиралу» (2:4), «Северсталь» обыграла «Автомобилист» (4:0), «Локомотив» победил «Сибирь» (2:1 ОТ).

14. В Госдуму внесен законопроект о создании Российского спортивного фонда. Возглавит его наблюдательный совет, руководителем которого будет министр спорта России Михаил Дегтярев.

15. В ходе вечера бокса в Саудовской Аравии Шакур Стивенсон (23-0) победил Джоша Пэдли (15-1) техническим нокаутом в девятом раунде, Джозеф Паркер (36-3) нокаутировал Мартина Баколе (21-2) во втором, Чжан Чжилей (27-3-1) был нокаутирован Агитом Кабайелом (26-0) в шестом, Вирджил Ортис (23-0) выиграл у Исраила Мадримова (10-2-1) единогласным решением судей.

16. «Реал» призвал болельщиков скандировать «Коррупция в федерации!» на 12-й минуте матча с «Жироной». Мадридцы готовы пойти до конца, чтобы добиться перемен в судействе в Ла Лиге.

17. «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого обыграл «Чанчунь Ятай» в 1-м туре чемпионата Китая благодаря голу на 97-й минуте – 2:1.

18. Команда Логинова и Резцовой победила в смешанной эстафете на Кубке сильнейших. Команда Бабикова и Халили – 2-я, команда Смольского и Смольской – 3-я.

19. Слушания по расторжению брака Мауро Икарди и Ванды Нары начнутся 11 марта. Женщина потребует 500 тысяч евро в месяц.

20. Саудовцы могут выплатить 1 млрд евро за Винисиуса. Вингер «Реала» – стратегическая цель клубов в свете ЧМ-2034.

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