Хайнер переизбран президентом «Баварии». Он набрал 95,63% голосов
Герберт Хайнер переизбран президентом «Баварии».
Президент «Баварии» Герберт Хайнер переизбран на еще один срок.
71-летний менеджер победил в голосовании на генеральной ассамблее клуба, набрав 95,63% голосов. Свои посты также сохранили вице-президент Дитер Майер и заместитель вице-президента Вальтер Меннекес.
Хайнер занимает пост президента «Баварии» с 2019 года.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Баварии»
