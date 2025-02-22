Мирра Андреева стала самой молодой чемпионкой «тысячника» и дебютирует в топ-10
17-летняя Мирра Андреева стала чемпионкой турнира в Дубае.
В финале она обыграла 38-ю ракетку мира Клару Таусон 7:6(1), 6:1.
Андреева выиграла второй титул в карьере (и первый – на уровне WTA 1000). Ее баланс в финалах теперь составляет 2:1.
В 17 лет и 299 дней она стала самой молодой чемпионкой WTA 1000 с момента появления формата в 2009-м.
За счет этого титула Андреева обновит лучший рейтинг и в понедельник станет девятой ракеткой мира.
Мирра Андреева – самая молодая... В чем?
8 главных побед Мирры Андреевой
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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