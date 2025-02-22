Мирра Андреева стала самой молодой чемпионкой «тысячника» и дебютирует в топ-10

17-летняя Мирра Андреева стала чемпионкой турнира в Дубае.

В финале она обыграла 38-ю ракетку мира Клару Таусон 7:6(1), 6:1.

Андреева выиграла второй титул в карьере (и первый – на уровне WTA 1000). Ее баланс в финалах теперь составляет 2:1.

В 17 лет и 299 дней она стала самой молодой чемпионкой WTA 1000 с момента появления формата в 2009-м.

За счет этого титула Андреева обновит лучший рейтинг и в понедельник станет девятой ракеткой мира.

Мирра Андреева – самая молодая... В чем?

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