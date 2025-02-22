Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, «Зенит» с трудом заявил Зделара, Мирра Андреева и Рублев в финалах, злость Роналду из-за красной от Левникова и другие новости
1. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Атлетико», «Ливерпуль» – с «ПСЖ», «Барселона» – с «Бенфикой», «Бавария» – с «Байером». Opta считает фаворитом турнира «Ливерпуль», Goal – «Барсу».
В 1/8 финала Лиги Европы «МЮ» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Фенербахче» Моуринью – с «Рейнджерс», «Рома» – с «Атлетиком». В Лиге конференций «Челси» сыграет с «Копенгагеном», «Фиорентина» – с «Панатинаикосом», «Бетис» – с «Виторией».
2. «Зенит» с большим трудом оформил трансфер Саши Зделара из ЦСКА. Днем петербуржцы объявили о переходе, но не уложились в срок до 21 февраля в системе РПЛ. Иван Карпов утверждает, что «Зенит» забыл прикрепить документы. Тем не менее лига заявила полузащитника, а РФС сообщил, что договор Зделара с «Зенитом» был зарегистрирован в 23 часа 58 минут – до конца трансферного окна.
3. Мирра Андреева обыграла Елену Рыбакину в полуфинале в Дубае и впервые вышла в финал турнира WTA 1000. В финале россиянка встретится с Кларой Таусон.
Андрей Рублев победил Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира в Дохе и в решающем матче сыграет с Джеком Дрэйпером.
4. В Фонбет Чемпионате КХЛ «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и вышел в плей-офф, «Динамо» Москва проиграло «Динамо» Минск, «Трактор» победил «Ладу».
5. НБА. «Кливленд» разгромил «Нью-Йорк» с разницей «+37», «Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто» на выезде и другие результаты.
6. «Аль-Наср» проиграл впервые за 2,5 месяца – «Аль-Иттифаку» (2:3). В конце матча Роналду разозлился из-за удаления Дурана: пнул мяч в сторону скамейки запасных, жаловался арбитру и размахивал руками. Левников не показал Криштиану карточку.
7. Чемпионат четырех континентов. Ким Чхэ Ен выиграла короткую программу, Чиба – 2-я, Эверхардт – 3-я, Самоделкина – 8-я.
8. 48,2% участников Кубка мира считают, что российских лыжников можно допустить до соревнований, показали данные опроса комиссии FIS.
9. Бетербиев перевесил Бивола на 400 граммов перед реваншем за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в Эр-Рияде.
10. Беллингем пропустит два матча. Отклонена апелляция «Реала» на удаление Джуда за нецензурную брань в разговоре с судьей. Тем временем матчи Ла Лиги пройдут под лозунгом «Уважайте судью, уважайте футбол» в рамках кампании RFEF.
11. ФССП возбудила в отношении Евгения Малкина исполнительное производство из-за неуплаты штрафа 1000 рублей за непристегнутый ремень, утверждает SHOT. За рулем авто, возможно, был помощник хоккеиста.
12. ФФККР планирует заявить Бойкову и Козловского запасными на олимпийский квалификационный турнир, сообщает «Матч ТВ».
13. Эрмосо оспорит приговор Рубиалесу. После поцелуя ему запретили приближаться к футболистке и назначили штраф.
Цитаты дня.
«Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру». Премьер Канады Трюдо ответил Трампу после победы сборной над США в финале Турнира четырех наций
Кутепов о зарплатах футболистов: «80% критиков даже половины такого пути не пройдут, они не видят всю подноготную. Зачем уезжать в Европу только чтобы сказать «я играл в Европе»? Тут с головой что-то»
Илья Авербух: «Все немного на очаровании, что Дикиджи на флексе, такой раз – подошел, прыгнул. Смотреть это на мировой арене будет детским садом»
«Путину в 1999-м накрывали стол, а когда стал президентом в 2000-м – не подойти. Поил и кормил Ельцина, много раз – Лужкова: поросята, алкоголь, осетры». Гурцкая об организации мероприятий в 90-е
Иоланда Чен: «Наши девочки на международной арене будут на уровне японок-сакамоток и хендриксонов, выполняя те же тройные лутц и тулуп. Это прошлый век»
«Вот дерьмо, опять то же самое». «Атлетико» отреагировал на матчи с «Реалом» в 1/8 финала ЛЧ мемом из GTA
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