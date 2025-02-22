Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, «Зенит» с трудом заявил Зделара, Мирра Андреева и Рублев в финалах, злость Роналду из-за красной от Левникова и другие новости

1. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Атлетико», «Ливерпуль» – с «ПСЖ», «Барселона» – с «Бенфикой», «Бавария» – с «Байером». Opta считает фаворитом турнира «Ливерпуль», Goal – «Барсу».

В 1/8 финала Лиги Европы «МЮ» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Фенербахче» Моуринью – с «Рейнджерс», «Рома» – с «Атлетиком». В Лиге конференций «Челси» сыграет с «Копенгагеном», «Фиорентина» – с «Панатинаикосом», «Бетис» – с «Виторией».

2. «Зенит» с большим трудом оформил трансфер Саши Зделара из ЦСКА. Днем петербуржцы объявили о переходе, но не уложились в срок до 21 февраля в системе РПЛ. Иван Карпов утверждает , что «Зенит» забыл прикрепить документы. Тем не менее лига заявила полузащитника, а РФС сообщил , что договор Зделара с «Зенитом» был зарегистрирован в 23 часа 58 минут – до конца трансферного окна.

3. Мирра Андреева обыграла Елену Рыбакину в полуфинале в Дубае и впервые вышла в финал турнира WTA 1000. В финале россиянка встретится с Кларой Таусон.

Андрей Рублев победил Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира в Дохе и в решающем матче сыграет с Джеком Дрэйпером.

4. В Фонбет Чемпионате КХЛ «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и вышел в плей-офф, «Динамо» Москва проиграло «Динамо» Минск, «Трактор» победил «Ладу».

5. НБА. «Кливленд» разгромил «Нью-Йорк» с разницей «+37», «Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто» на выезде и другие результаты .

6. «Аль-Наср» проиграл впервые за 2,5 месяца – «Аль-Иттифаку» (2:3). В конце матча Роналду разозлился из-за удаления Дурана: пнул мяч в сторону скамейки запасных, жаловался арбитру и размахивал руками. Левников не показал Криштиану карточку.

7. Чемпионат четырех континентов. Ким Чхэ Ен выиграла короткую программу, Чиба – 2-я, Эверхардт – 3-я, Самоделкина – 8-я.

8. 48,2% участников Кубка мира считают , что российских лыжников можно допустить до соревнований, показали данные опроса комиссии FIS.

9. Бетербиев перевесил Бивола на 400 граммов перед реваншем за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в Эр-Рияде.

10. Беллингем пропустит два матча. Отклонена апелляция «Реала» на удаление Джуда за нецензурную брань в разговоре с судьей. Тем временем матчи Ла Лиги пройдут под лозунгом «Уважайте судью, уважайте футбол» в рамках кампании RFEF.

11. ФССП возбудила в отношении Евгения Малкина исполнительное производство из-за неуплаты штрафа 1000 рублей за непристегнутый ремень, утверждает SHOT. За рулем авто, возможно, был помощник хоккеиста.

12. ФФККР планирует заявить Бойкову и Козловского запасными на олимпийский квалификационный турнир, сообщает «Матч ТВ».

13. Эрмосо оспорит приговор Рубиалесу. После поцелуя ему запретили приближаться к футболистке и назначили штраф.

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