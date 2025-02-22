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Тарьей Бо стал рекордсменом по количеству золота ЧМ в мужских эстафетах, обойдя Тихонова и Бьорндалена

Норвежец Тарьей Бо стал рекордсменом по количеству золота ЧМ в эстафетах.

Сегодня сборная Норвегии в составе Эндре Стремсхайма, Тарьея Бо, Стурлы Лагрейда и Йоханнеса Бо выиграла эстафету на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде.

Для Бо-старшего это седьмое золото в мужских эстафетах на чемпионатах мира. Ранее он был в составе норвежской победной четверки в 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.

Тарьей стал единоличным лидером по количеству золотых медалей ЧМ в эстафетах (без учета смешанных), обойдя советских биатлонистов Александра Тихонова, Елену Головину, соотечественника Уле Эйнара Бьорндалена и немца Франка Люка (у них по 6 побед).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoУле Эйнар Бьорндален
рекорды
logoТарьей Бо
logoЧемпионат мира по биатлону
Франк Люк
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эстафета
logoсборная Германии
Елена Головина
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