Тарьей Бо стал рекордсменом по количеству золота ЧМ в мужских эстафетах, обойдя Тихонова и Бьорндалена
Норвежец Тарьей Бо стал рекордсменом по количеству золота ЧМ в эстафетах.
Сегодня сборная Норвегии в составе Эндре Стремсхайма, Тарьея Бо, Стурлы Лагрейда и Йоханнеса Бо выиграла эстафету на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде.
Для Бо-старшего это седьмое золото в мужских эстафетах на чемпионатах мира. Ранее он был в составе норвежской победной четверки в 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.
Тарьей стал единоличным лидером по количеству золотых медалей ЧМ в эстафетах (без учета смешанных), обойдя советских биатлонистов Александра Тихонова, Елену Головину, соотечественника Уле Эйнара Бьорндалена и немца Франка Люка (у них по 6 побед).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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