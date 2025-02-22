КХЛ. «Авангард» принимает «Амур», «Барыс» – «Адмирал», «Северсталь» в гостях у «Автомобилиста», СКА против «Куньлуня», «Локомотив» сыграет с «Сибирью»
Сегодня проходят очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Авангард» играет с «Амуром», «Барыс» – с «Адмиралом», «Северсталь» проведет гостевой матч с «Автомобилистом», СКА будет противостоять «Куньлуню», «Локомотив» примет «Сибирь»
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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