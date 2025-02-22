В Госдуму внесен законопроект о создании Российского спортивного фонда. Его возглавит Дегтярев
В Государственную думу внесен законопроект относительно Российского спортивного фонда (РСФ).
Согласно законопроекту, РСФ аккумулирует целевые отчисления от букмекеров, полученные в результате ставок на спортивные мероприятия, организуемые зарубежными и международными спортивными федерациями (около 85% от общего объема).
Возглавит РСФ наблюдательный совет. Его главой, в свою очередь, будет министр спорта России Михаил Дегтярев. Предполагается, что набсовет будет управлять остальными руководящими органами: правлением, гендиректором, экспертным советом и ревизионной комиссией.
За заявками на финансирование в фонд смогут обращаться не только общероссийские федерации, но также региональные федерации, спортшколы и физкультурно-спортивные объединения.
Миллиардами букмекеров будут управлять Дегтярев и Минспорта – как это должно работать?
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