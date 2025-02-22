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В Госдуму внесен законопроект о создании Российского спортивного фонда. Его возглавит Дегтярев

В Государственную думу внесен законопроект относительно Российского спортивного фонда (РСФ).

Согласно законопроекту, РСФ аккумулирует целевые отчисления от букмекеров, полученные в результате ставок на спортивные мероприятия, организуемые зарубежными и международными спортивными федерациями (около 85% от общего объема).

Возглавит РСФ наблюдательный совет. Его главой, в свою очередь, будет министр спорта России Михаил Дегтярев. Предполагается, что набсовет будет управлять остальными руководящими органами: правлением, гендиректором, экспертным советом и ревизионной комиссией.

За заявками на финансирование в фонд смогут обращаться не только общероссийские федерации, но также региональные федерации, спортшколы и физкультурно-спортивные объединения.

Миллиардами букмекеров будут управлять Дегтярев и Минспорта – как это должно работать?

Опубликовал: Максимилиан Алфимов
Источник: сайт Госдумы
Государственная дума
Беттинг-индустрия
Законы
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
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