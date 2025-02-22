Журова о возможном возвращении Валиевой в спорт: «Это был бы невероятный фурор для всего мирового сообщества. Но решать только Камиле»

Светлана Журова считает, что возвращение Валиевой в спорт произведет фурор.

Российская фигуристка Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года за триметазидин. Ее дисквалификация закончится в декабре 2025 года.

«С Камилой произошла такая история, которая не позволила ей «докатать». Думаю, мы бы еще достаточное количество лет наблюдали за ее невероятным катанием, но ее лишили такой возможности.

Понятно дело, что выступать в шоу намного проще, спорт же требует большей отдачи и подготовки. Если бы она смогла вернуться в профессиональный спорт, это был бы невероятный фурор для всего мирового сообщества. Но решать только ей, конечно», – сказала Журова.

Также она оценила перспективы Валиевой создать свое ледовое шоу.

«Если есть талант, желание и идеи, то это только плюс, когда фигуристы создают собственные проекты. Другое дело, что это непросто, как в финансовом плане, так и в силу серьезной конкуренции с такими людьми, как Илья Авербух, Татьяна Навка, Евгений Плющенко.

В этом случае, может быть, стоит задуматься не о полноценном шоу, а о небольшой программе и поехать с ней по городам. Камила очень интересна публике, и уверена, что, если она готова реализоваться в шоу, ее поддержат в этом направлении», – отметила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

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